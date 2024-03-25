Зінченко: Треба щодня говорити, що Україна потребує світової підтримки

Джерело - УАФ.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко вважає, що важливо нагадувати світовій спільноті про підтримку України у війні з Росією.

Про це лідер національної збірної розповів напередодні фіналу плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Ісландії.

"Звичайно, треба щодня говорити, що Україна потребує світової підтримки, про це треба кричати. Треба нагадувати людям, бо, можливо, дехто забуває про це. Як я вже раніше казав, Україна сьогодні — як щит для всієї Європи.

Тому що сьогодні війна в нашій країні, а завтра може бути вже у вашій. Тож треба підтримувати один одного. Добро завжди перемагає зло", - сказав Зінченко.

Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.