Джерело - Український футбол.

Колишній тренер Олександрії Володимир Шаран вважає, що нападник Валенсії Роман Яремчук - найкращий форвард у збірній України.

Про це коуч розповів порталу Український футбол.

"Ну, після цього матчу можна сказати, що Яремчук - найкращий форвард збірної України на сьогодні. Я все ж вважаю, що в нас усі нападники хороші. Тут тренерський штаб повинен вирішувати. Довбик також хороший форвард. Обидва вони габаритні, забивні та виконують великий обсяг роботи.

Хто зіграє з ісландцями? Ох, мені важко сказати. Не думаю, що Станіславович змінить схему на вирішальну гру та випустить Яремчука із Довбиком одночасно у старті. Хоча, усе може бути. Все ж думаю, що гратимемо ми з одним яскраво вираженим форвардом", - сказав Шаран.

Вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться 26 березня. Початок гри - о 21:45 за київським часом.