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Кривбас представив ганського новачка, якого підписали ще у вересні

Сьогодні 13:02 92 0
Кривбас представив ганського новачка, якого підписали ще у вересні
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Кривбас.

Центральний захисник збірної Гани Конаду Ядом офіційно став гравцем Кривбаса. 

Про це криворізький клуб оголосив на своєму сайті. 

23-річний футболіст перейшов у Кривбас на правах оренди з Хартс оф Оук. Угода розрахована до кінця сезону і передбачає опцію викупу. Зазначимо, що криворіжці підписали Ядома ще у вересні минулого року, але через тривалий процес отримання візи та проходження всіх бюрократичних процедур оформити трансфер вдалося лише зараз. 

До переходу в Кривбас Конаду виступав лише на Батьківщині. У його активі понад 100 матчів у вищому дивізіоні Гани, а також 7 поєдинків у складі національної збірної. 

Наразі команда Юрія Вернидуба ділить перше місце в УПЛ з Шахтарем, але у "гірників" є два матчі в запасі. Напередодні Кривбас розгромив Олександрію в спарингу

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