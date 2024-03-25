Кривбас представив ганського новачка, якого підписали ще у вересні

Джерело - Кривбас.

Центральний захисник збірної Гани Конаду Ядом офіційно став гравцем Кривбаса.

Про це криворізький клуб оголосив на своєму сайті.

23-річний футболіст перейшов у Кривбас на правах оренди з Хартс оф Оук. Угода розрахована до кінця сезону і передбачає опцію викупу. Зазначимо, що криворіжці підписали Ядома ще у вересні минулого року, але через тривалий процес отримання візи та проходження всіх бюрократичних процедур оформити трансфер вдалося лише зараз.

До переходу в Кривбас Конаду виступав лише на Батьківщині. У його активі понад 100 матчів у вищому дивізіоні Гани, а також 7 поєдинків у складі національної збірної.

Наразі команда Юрія Вернидуба ділить перше місце в УПЛ з Шахтарем, але у "гірників" є два матчі в запасі. Напередодні Кривбас розгромив Олександрію в спарингу.