Кривбас розгромив Олександрію в товариському матчі

Джерело - Чемпіон.

Кривбас розгромно переміг Олександрію в товариському поєдинку. Зустріч відбулася у Кривому Розі та завершилася з рахунком 5:2.

Команди зіграли 4 тайми по 30 хвилин.

Товариський матч

23 березня

Кривбас - Олександрія 5:2

Голи: Твердохліб (1:1), Кожушко (2:1), Луньов (3:2), По (4:2), Прінс (5:2) - Кулаков (0:1), Кулаков (2:2).

Нагадаємо, у 21 турі Української Прем'єр-ліги криворізький клуб на останніх секундах вирвав перемогу в матчі проти Колоса, а олександрійці перемогли Ворсклу.