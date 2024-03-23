Кривбас розгромив Олександрію в товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Кривбас розгромно переміг Олександрію в товариському поєдинку. Зустріч відбулася у Кривому Розі та завершилася з рахунком 5:2.
Команди зіграли 4 тайми по 30 хвилин.
Товариський матч
23 березня
Кривбас - Олександрія 5:2
Голи: Твердохліб (1:1), Кожушко (2:1), Луньов (3:2), По (4:2), Прінс (5:2) - Кулаков (0:1), Кулаков (2:2).
Нагадаємо, у 21 турі Української Прем'єр-ліги криворізький клуб на останніх секундах вирвав перемогу в матчі проти Колоса, а олександрійці перемогли Ворсклу.