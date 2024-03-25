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Лідер Барселони продовжить контракт

Сьогодні 12:18 124 0
Лідер Барселони продовжить контракт
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Рональд Араухо

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона та центральний захисник Рональд Араухо домовилися про продовження контракту. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo. 

За інформацією джерела, президент клубу Жоан Лапорта особисто зустрівся з уругвайцем, щоб переконати його залишитися в команді. В Араухо були сумніви через чутки про ймовірний продаж, але після розмови з керівником він виразив готовність підписати нову угоду. 

Цього сезону Рональд провів 31 матч в усіх турнірах. Він виступає за каталонців з 2018 року - відтоді, як був викуплений у Бостон Рівера за 4.7 мільйона євро. 

Нагадаємо, нещодавно Барселона відмовилася від шаленої пропозиції щодо Ламіна Ямала. 

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