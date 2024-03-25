Лідер Барселони продовжить контракт

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона та центральний захисник Рональд Араухо домовилися про продовження контракту.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, президент клубу Жоан Лапорта особисто зустрівся з уругвайцем, щоб переконати його залишитися в команді. В Араухо були сумніви через чутки про ймовірний продаж, але після розмови з керівником він виразив готовність підписати нову угоду.

Цього сезону Рональд провів 31 матч в усіх турнірах. Він виступає за каталонців з 2018 року - відтоді, як був викуплений у Бостон Рівера за 4.7 мільйона євро.

Нагадаємо, нещодавно Барселона відмовилася від шаленої пропозиції щодо Ламіна Ямала.