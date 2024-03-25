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Баварія планує підписати гравця, який проявив себе в Боруссії Дортмунд

Сьогодні 07:15 255 0
Баварія планує підписати гравця, який проявив себе в Боруссії Дортмунд
#Баварія, #Челсі, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Sports Zone.

Орендований у Челсі захисник дортмундської Боруссії Іан Матсен потрапив у сферу інтересів Баварії. 

Про це повідомляє Sports Zone. 

За інформацією джерела, мюнхенський клуб вже сконтактував з представниками футболіста. Зазначається, що головний варіант Баварії для підсилення позиції лівого захисника - це Тео Ернандес з Мілана, але "рекордмайстр" хоче мати план Б, тому вже зараз розпочав переговори з Матсеном. 

Окрім Баварії, за Матсеном також слідкує Ньюкасл. Нагадаємо, що перед тим, як віддати Іана в оренду Боруссії, Челсі прописав у контракті 20-річного захисника клаусулу 40 мільйонів євро. 

У першій половині сезон 22-річний нідерландець провів 12 матчів в АПЛ у складі Челсі, але не відзначився жодною результативною дією. А в 10 поєдинках за Боруссію Матсен вже встиг забити 1 гол та віддати 2 асисти. 

Нагадаємо, основний лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс влітку може перейти в Реал. Нещодавно стало відомо, за яку суму мюнхенці відпустять гравця. 

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