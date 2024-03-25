Баварія планує підписати гравця, який проявив себе в Боруссії Дортмунд

Джерело - Sports Zone.

Орендований у Челсі захисник дортмундської Боруссії Іан Матсен потрапив у сферу інтересів Баварії.

Про це повідомляє Sports Zone.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб вже сконтактував з представниками футболіста. Зазначається, що головний варіант Баварії для підсилення позиції лівого захисника - це Тео Ернандес з Мілана, але "рекордмайстр" хоче мати план Б, тому вже зараз розпочав переговори з Матсеном.

Окрім Баварії, за Матсеном також слідкує Ньюкасл. Нагадаємо, що перед тим, як віддати Іана в оренду Боруссії, Челсі прописав у контракті 20-річного захисника клаусулу 40 мільйонів євро.

У першій половині сезон 22-річний нідерландець провів 12 матчів в АПЛ у складі Челсі, але не відзначився жодною результативною дією. А в 10 поєдинках за Боруссію Матсен вже встиг забити 1 гол та віддати 2 асисти.

Нагадаємо, основний лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс влітку може перейти в Реал. Нещодавно стало відомо, за яку суму мюнхенці відпустять гравця.