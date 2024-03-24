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Михайленко: Потрапляння на Євро - це великий успіх

Сьогодні 14:11 129 0
Михайленко: Потрапляння на Євро - це великий успіх
#Дмитро Михайленко, #Євро-2024 U-19

Джерело - sport.nv.ua.

Тренерський штаб збірної України U-19 з футболу має досконало вивчити Швейцарію.

Про це в інтерв'ю NV заявив наставник команди Дмитро Михайленко.

"Підготовка до фінального матчу вже почалася. У них дуже кваліфікована команда, ми з моїм тренерським штабом розглядаємо всі варіанти гри з ними. На деяких позиціях у швейцарців виступають дуже яскраві виконавці. За цей короткий час, який у нас є - ми маємо вивчити досконало цю команду. Ми маємо зрозуміти, як зробити так, щоби вони не могли створити багато моментів біля наших воріт. Наші гравці повинні розуміти, як можна створювати їм проблеми, виходити на ударні позиції і забивати м’ячі.

Якщо ми потрапимо на Євро - це буде великий успіх. Дай Бог і нашій першій команді вирішити це завдання", - зазначив Михайленко.

Збірна України U-19 перемогла однолітків із Латвії (3:0) у кваліфікації до Євро-2024. Тепер наша команда посідає перше місце після двох турів. Попереду вирішальна гра проти збірної Швейцарії, яка відбудеться у вівторок, 26 березня, о 15:00.

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