Джерело - Чемпіон.

Клуб МЛС Цинциннаті направив офіційну пропозицію Шахтарю щодо нападника Кевіна Келсі.

Про це повідомляє журналіст Деніел Нора.

Зараз Шахтар обдумує продаж Келсі, адже 19-річний венесуелець необхідний їм для глибини складу. Наразі український клуб ніяк не коментує можливий трансфер.

Зазначимо, що ще кілька клубів МЛС виявили зацікавленість до венесуельського легіонера.

¿KEVIN KELSY RUMBO A MLS? 👀🚨



El delantero ha despertado el interés de un par de equipos en @MLSes.



De hecho, @fccincinnati ya presentó una oferta formal para llevárselo.



De momento en @FCShakhtar no ven clara su salida. Compiten en 2 frentes y quieren profundiad.#MLS pic.twitter.com/RjzX0a0KLk — Daniel Nohra (@cantogoles) March 23, 2024

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Келсі взяв участь у 20 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що гірники оштрафують Тоірова через лайк під постом про перемогу росіян.