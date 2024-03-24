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Клуб МЛС бажає підписати нападника Шахтаря

Сьогодні 13:52 197 0
Клуб МЛС бажає підписати нападника Шахтаря
#Шахтар, #Кевін Келсі

Джерело - Чемпіон.

Клуб МЛС Цинциннаті направив офіційну пропозицію Шахтарю щодо нападника Кевіна Келсі. 

Про це повідомляє журналіст Деніел Нора.

Зараз Шахтар обдумує продаж Келсі, адже 19-річний венесуелець необхідний їм для глибини складу. Наразі український клуб ніяк не коментує можливий трансфер.

Зазначимо, що ще кілька клубів МЛС виявили зацікавленість до венесуельського легіонера.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Келсі взяв участь у 20 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що гірники оштрафують Тоірова через лайк під постом про перемогу росіян.

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