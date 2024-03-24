Новобранці Крістіан Шевченко та Данило Кревсун досить швидко адаптувалися у колективі збірної України U-19 з футболу.

Про це в інтерв'ю NV заявив наставник команди Дмитро Михайленко.

"Як адаптувалися Крістіан Шевченка та Данила Кревсун у команді? Їхня адаптація пройшла доволі швидко. Кревсун мав до цього тут знайомих, він дуже комунікаційний хлопець. Так само і Шевченко. Він дуже веселий. Наразі Крістіан спілкується англійською з гравцями, які теж володіють цією мовою. Такі у команді є. Він вже свій. Переважно товаришує з хлопцями, які грають за кордоном, бо вони спілкуються англійською. Так, це важко. Це не стовідсоткове спілкування, бо він не розуміє українську. Але, все одно, почуває себе, як вдома.

Чи працює для Шевченка перекладач? Ні, у нього немає ніякого перекладача. Тренерський штаб розмовляє англійською, тому один із тренерів, коли треба щось пояснити - завжди знаходиться біля нього", - зазначив Михайленко.