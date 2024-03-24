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22.03.2024 12:00 834

Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч

Сьогодні 02:25 82 0
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти національної команди Ісландії.

Матч відбудеться у вівторок, 26 березня на МІському стадіоні у Вроцлаві, Польща. Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO на каналі "Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Роберто Моралес. 

Радіо Промінь вестиме аудіотрансляцію.

Детальніше про гру читайте в нашому анонсі.

Переможець матчу здобуде путівку на Євро, яке влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина.

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