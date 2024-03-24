Осімген продовжить свою кар'єру в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Наполі Віктор Осімген може перейти в лондонський Челсі у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Руді Галетті.

🚨🎯 Victor #Osimhen is always a main target for #Chelsea to strenghten the attack: an agreement with the player would not be a problem, as he would like to join #CFC.



🗣️ As told, the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club is willing to meet his release clause, but only negotiating payment terms with Napoli. pic.twitter.com/zByuyEy4IB — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 23, 2024

Нігерійський форвард давно хоче перейти в АПЛ і не проти доєднатися до команди Маурісіо Почеттіно. Зазначається, що керівникам англійського клубу залишилося домовитися з неаполітанцями стосовно трансферу.

У поточному сезоні нападник зіграв за неаполітанців 24 матчі, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно італійський гранд визначився з ціною на нігерійця.