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22.03.2024 12:00 823

Осімген продовжить свою кар'єру в АПЛ

Сьогодні 00:11 118 0
Осімген продовжить свою кар'єру в АПЛ
Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Осімген, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Наполі Віктор Осімген може перейти в лондонський Челсі у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Руді Галетті.

Нігерійський форвард давно хоче перейти в АПЛ і не проти доєднатися до команди Маурісіо Почеттіно. Зазначається, що керівникам англійського клубу залишилося домовитися з неаполітанцями стосовно трансферу.

У поточному сезоні нападник зіграв за неаполітанців 24 матчі, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно італійський гранд визначився з ціною на нігерійця. 

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