Джерело - Чемпіон.

22 березня помер гравець болівійського клубу Реал Санта-Крус Гільєрмо Деніс Белтран.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Він був набагато більше, ніж талановитим гравцем. Він був другом, товаришем по команді та натхненням для багатьох. Його пристрасть до гри і його невтомний дух залишаться в пам'яті назавжди", - йдеться у заяві клубу.

У розмові з інформаційним агентством Associated Press президент клубу Адольфо Сорія Гальварро сказав: "Він нормально тренувався і втратив свідомість. Його намагалися реанімувати, але він помер під час транспортування до клініки".

Нападник народився в колумбійському місті Апартадо, перші кроки у світі футболу робив у складі Ітагуї Леонес. У 2021 році він виїхав до Парагваю, де виступав за Пасторео, Такуарі та Рубіо Су, доки у 2023 році не переїхав до Болівії.

Зазначимо, що Реал Санта-Крус посів сьоме місце в останньому чемпіонаті Болівії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Club Deportivo Real Santa Cruz (@club_realsantacruz)

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором.