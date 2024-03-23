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Іспанія поступилася Колумбії в контрольному матчі

Сьогодні 00:39 122 0
Іспанія поступилася Колумбії в контрольному матчі
#Збірна Іспанії з футболу, #Збірна Колумбії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії зазнала поразки від Колумбії в межах контрольного поєдинку.

Матч, який відбувся на нейтральному стадіоні "Олімпійський" у Лондоні, завершився з рахунком 1:0 на користь колумбійці.

Єдиний гол на свій рахунок записав Даніель Муньйос на 61-й хвилині зустрічі.

Контрольний матч
22 березня

Іспанія - Колумбія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Муньйос

Зазначимо, що Іспанія проводить підготовку до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня. Вже 26 березня підопічні Луїс де ла Фуенте зіграють із Бразилією.

Колумбія цього року виступатиме на Копа Америка-2024, що відбудеться в США в період з 20 червня по 14 липня.

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