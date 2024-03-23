Джерело - Чемпіон.
Збірна Іспанії зазнала поразки від Колумбії в межах контрольного поєдинку.
Матч, який відбувся на нейтральному стадіоні "Олімпійський" у Лондоні, завершився з рахунком 1:0 на користь колумбійці.
Єдиний гол на свій рахунок записав Даніель Муньйос на 61-й хвилині зустрічі.
Контрольний матч
22 березня
Іспанія - Колумбія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 61 Муньйос
Зазначимо, що Іспанія проводить підготовку до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня. Вже 26 березня підопічні Луїс де ла Фуенте зіграють із Бразилією.
Колумбія цього року виступатиме на Копа Америка-2024, що відбудеться в США в період з 20 червня по 14 липня.