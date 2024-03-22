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Гірник-Спорт - Нива 0:1: огляд матчу Першої ліги

Вчора 23:26 106 0
Гірник-Спорт - Нива 0:1: огляд матчу Першої ліги
#Гірник Спорт, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Гірник-Спорт вдома поступився тернопільській Ниві у 1 турі групи "Вибування" української Першої Ліги.

Перемога дозволила тернополянам піднятися на другу сходинку групи "Вибування" (23 очки в активі). Гірник-Спорт йде п'ятим з 17 балами.

Чемпіонат України - Перша Ліга
Група Вибування, 1 тур
22 березня

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Нива (Тернопіль) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Козак (пен)

Гірник-Спорт: Шухман, Мороз (K), Чібуезе, Черниш, Романенко, Чідозі, Гора, Посєвкін (58 Дмитрієв), Тузенко, Черткоєв (71 Подрезан), Студенко (58 Нижник)

Нива: Ольховий, Мудрий, Зінь, Хруставка, Бей, Козак (88 Кицун), Давидов, Волохатий (K), Дорошенко (73 Довбецький), Голуб, Різник (90 Климак)

Вилучення: Чібуезе

Попередження: 13 Мороз, 67 Тузенко,  87 Подрезан 

Наступний матч Нива зіграє 30 березня проти Діназа, Гірник зустрінеться з Хустом.

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