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Мудрик отримав картку Ultimate Team Birthday в EA SPORTS FC 24

Сьогодні 21:42 134 0
Мудрик отримав картку Ultimate Team Birthday в EA SPORTS FC 24
Фото: Getty Images
#EA Sports, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик потрапив до другої команди Ultimate Team Birthday в EA SPORTS FC 24.

Про це йдеться у соцмережах канадської компанії.

Рейтинг українця склав 91 (стандартна картка Михайла оцінена в 75). Зазначимо, що ігрова подія присвячена 15-річчю однойменного режиму.

Раніше збірна України з Мудриком переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука та Артема Довбика на 85-й і 88-й хвилині гри. 

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграють з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.

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