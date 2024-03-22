Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик потрапив до другої команди Ultimate Team Birthday в EA SPORTS FC 24.

Про це йдеться у соцмережах канадської компанії.

Рейтинг українця склав 91 (стандартна картка Михайла оцінена в 75). Зазначимо, що ігрова подія присвячена 15-річчю однойменного режиму.

Раніше збірна України з Мудриком переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука та Артема Довбика на 85-й і 88-й хвилині гри.

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграють з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.