Головне
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:46 363
NAVI поступилися Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2
Сьогодні 22:06 89
Україна розучилася грати в бий-біжи
Сьогодні 14:46 1409
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Сьогодні 13:27 1527
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Сьогодні 11:22 3001
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 1163
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 863
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 1204
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 906
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 925
Прямі трансляції

Капітан збірної Ісландії: Маємо намір перемогти і вийти на чемпіонат Європи

Сьогодні 21:24 138 0
Капітан збірної Ісландії: Маємо намір перемогти і вийти на чемпіонат Європи
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024 з футболу, #Свєррір Інгасон

Джерело - visir.is.

Збірна Ісландії з футболу має намір перемогти Україну в фіналі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Про це заявив капітан ісландської національної команди Свєррір Інгасон.

"Мені абсолютно байдуже, з якою командою ми граємо. Ми будемо з повними силами, маємо намір перемогти і вийти на чемпіонат Європи. Зробимо все можливе в цій грі, і я вірю, що ми зможемо вийти з неї переможцями", – сказав Інгасон.

Нагадаємо, збірна України переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука і Артема Довбика на 85-й та 88-й хвилині гри. 

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграють з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті 9983
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 28076 1
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 8219
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 49633 15
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 25333
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 3475
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165859 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320512
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25694
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29937 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136637 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117638