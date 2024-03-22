Збірна Ісландії з футболу має намір перемогти Україну в фіналі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Про це заявив капітан ісландської національної команди Свєррір Інгасон.

"Мені абсолютно байдуже, з якою командою ми граємо. Ми будемо з повними силами, маємо намір перемогти і вийти на чемпіонат Європи. Зробимо все можливе в цій грі, і я вірю, що ми зможемо вийти з неї переможцями", – сказав Інгасон.

Нагадаємо, збірна України переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука і Артема Довбика на 85-й та 88-й хвилині гри.

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграють з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.