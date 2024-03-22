Джерело - Чемпіон.

Тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав основний склад на контрольний матч проти олімпійської збірної Марокко.

Про це повідомляє УАФ.

Склад молодіжної збірної України:

Нещерет - Крупський, Слюбик, Батагов, Смоляков - Очеретько, Крушинський, Рубчинський - Брагару, Хлань - Горбач.

Напередодні гравці Вівчаренко та Смоляков розповіли про підготовку до ігор української "молодіжки".

Нагадаємо, збірна зіграє два поєдинки - товариський матч із Марокко U-23 (22 березня, початок о 20:00 за київським часом) та гру відбору на Євро з Азербайджаном (26 березня). До ігор "молодіжка" підходить без двох лідерів та з багатьма новачками.