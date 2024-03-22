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Ребров став рекордсменом збірної України

Сьогодні 12:33 265 0
Ребров став рекордсменом збірної України
УАФ
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Суспільне Спорт.

Сергій Ребров установив рекорд за кількістю вольових перемог на посаді головного тренера збірної України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українська національна команда здолала Боснію і Герцеговину у півфіналі плей-оф відбору Чемпіонату Європи, програючи по ходу матчу. Таким чином, українці здобули третю вольову перемогу за дев'ять ігор під керівництвом Реброва.

Раніше вони здолали Північну Македонію з рахунком 3:2, і Мальту - 3:1.

До цього найбільше таких матчів було в Олега Блохіна - 2.

Нагадаємо, після перемоги над Боснією, Україну чекає вирішальний поєдинок плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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