Ребров став рекордсменом збірної України

Джерело - Суспільне Спорт.

Сергій Ребров установив рекорд за кількістю вольових перемог на посаді головного тренера збірної України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українська національна команда здолала Боснію і Герцеговину у півфіналі плей-оф відбору Чемпіонату Європи, програючи по ходу матчу. Таким чином, українці здобули третю вольову перемогу за дев'ять ігор під керівництвом Реброва.

Раніше вони здолали Північну Македонію з рахунком 3:2, і Мальту - 3:1.

До цього найбільше таких матчів було в Олега Блохіна - 2.

Нагадаємо, після перемоги над Боснією, Україну чекає вирішальний поєдинок плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.