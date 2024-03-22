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Мілошевич: У збірної України не було й напівмоментів

Сьогодні 07:02 340 1
Мілошевич: У збірної України не було й напівмоментів
nfsbih.ba
#Збірна України з футболу, #Саво Милошевич

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич прокоментував поразку від України. Він вважає, що його команда зіграла якісно проти сильнішого опонента.

Слова наставника передає пресслужба УАФ.

"85 хвилин гри були такими, що мені й бажати більшого не доводилося. Шкода хлопців... У суперника не було й напівмоментів, а це значить, що ми добре виконували свою роботу.

На поразках вчаться, і команда зрозуміла, що може зробити набагато більше, ніж за попередні шість місяців і раніше. Я відчуваю певне задоволення від того, що Боснія і Герцеговина показала, що може грати проти сильніших опонентів. Це рівень Євро, але його виявилося замало", - сказав наставник.

Нагадаємо, боснійці поступилися українській національній команді у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. Вирішальний поєдинок за вихід на Чемпіонат Європи збірна України проведе проти Ісландії.

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