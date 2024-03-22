Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
22 березня 2024 року стартує другий етап футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
За результатами першого етапу команди, які посіли з шостого по десяте місця груп А та Б сформували групу вибування у боротьбі за збереження місця у Першій лізі з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою.
- Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця
- Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця
Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи вибування. У календарі вказано базові дати зустрічей. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу поєдинків календар буде оновлюватися.
Турнірна таблиця
Календар матчів групи вибування української Першої ліги:
22 березня 2024 рік
- 12:00. Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) 0:1
23 березня 2024 рік
- 12:00. Чернігів - Поділля
- 13:00. Металург - Хуст
24 березня 2024 рік
- 12:00. Кремінь - Металіст
- 12:30. Діназ - Буковина
2 тур
30 березня 2024 рік
- Нива (Тернопіль) - Діназ
- Буковина - Чернігів
- Поділля - Кремінь
- Хуст - Гірник-Спорт
- Металіст - Металург
3 тур
6 квітня 2024 рік
- Діназ - Поділля
- Чернігів - Хуст
- Кремінь - Буковина
- Гірник-Спорт - Металіст
- Металург - Нива (Тернопіль)
4 тур
13 квітня 2024 рік
- Поділля - Металург
- Буковина - Гірник-Спорт
- Хуст - Кремінь
- Нива (Тернопіль) - Чернігів
- Металіст - Діназ
20 квітня 2024 рік
- Діназ - Хуст
- Чернігів - Металіст
- Кремінь - Нива (Тернопіль)
- Гірник-Спорт - Поділля
- Металург - Буковина
27 квітня 2024 рік
- Буковина - Діназ
- Поділля - Чернігів
- Металіст - Кремінь
- Нива (Тернопіль) - Гірник-Спорт
- Хуст - Металург
7 тур
4 травня 2024 рік
- Металург - Металіст
- Гірник-Спорт - Хуст
- Кремінь - Поділля
- Чернігів - Буковина
- Діназ - Нива (Тернопіль)
8 тур
11 травня 2024 рік
- Поділля - Діназ
- Хуст - Чернігів
- Буковина - Кремінь
- Металіст - Гірник-Спорт
- Нива (Тернопіль) - Металург
9 тур
18 травня 2024 рік
- Діназ - Металіст
- Чернігів - Нива (Тернопіль)
- Кремінь - Хуст
- Гірник-Спорт - Буковина
- Металург - Поділля
10 тур
25 травня 2024 рік
- Буковина - Металург
- Поділля - Гірник-Спорт
- Нива (Тернопіль) - Кремінь
- Металіст - Чернігів
- Хуст - Діназ