Атлетик продовжив контракт з Паредесом

Джерело - ФК Атлетик.
Атлетик (Більбао) перепідписав контракт з основним центральним захисником клубу Айтором Паредесом.
Про це заявив генеральний директор клубу Мікель Гонсалес.
"Це дуже позитивна новина - продовжувати розраховувати на молодого баска [Паредеса - прим.], який показує себе на дуже високому рівні за умов максимальної складності.
Він є прикладом для вихованців академії, тому що пройшов весь шлях від академії до основної команди. Він є джерелом гордості для численних професіоналів, які працювали з ним усі ці роки", - сказав Гонсалес.
Нова угода 23-річного футболіста розрахована до літа 2029 року.
Цього сезону Айтор Паредес відіграв за Атлетик 32 матчі, в яких забив один гол та отримав п'ять жовтих карток.
Раніше нападник Атлетика з Більбао Ніко Вільямс може продовжити кар'єру в Челсі.