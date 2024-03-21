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Атлетик продовжив контракт з Паредесом

Вчора 23:33 87 0
Атлетик продовжив контракт з Паредесом
#Атлетик

Джерело - ФК Атлетик.

Атлетик (Більбао) перепідписав контракт з основним центральним захисником клубу Айтором Паредесом. 

Про це заявив генеральний директор клубу Мікель Гонсалес.

"Це дуже позитивна новина - продовжувати розраховувати на молодого баска [Паредеса - прим.], який показує себе на дуже високому рівні за умов максимальної складності.

Він є прикладом для вихованців академії, тому що пройшов весь шлях від академії до основної команди. Він є джерелом гордості для численних професіоналів, які працювали з ним усі ці роки", - сказав Гонсалес.

Нова угода 23-річного футболіста розрахована до літа 2029 року.

Цього сезону Айтор Паредес відіграв за Атлетик 32 матчі, в яких забив один гол та отримав п'ять жовтих карток.

Раніше нападник Атлетика з Більбао Ніко Вільямс може продовжити кар'єру в Челсі.

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