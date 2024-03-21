Атлетик продовжив контракт з Паредесом

Атлетик (Більбао) перепідписав контракт з основним центральним захисником клубу Айтором Паредесом.

Про це заявив генеральний директор клубу Мікель Гонсалес.

"Це дуже позитивна новина - продовжувати розраховувати на молодого баска [Паредеса - прим.], який показує себе на дуже високому рівні за умов максимальної складності.

Він є прикладом для вихованців академії, тому що пройшов весь шлях від академії до основної команди. Він є джерелом гордості для численних професіоналів, які працювали з ним усі ці роки", - сказав Гонсалес.