Джерело - Чемпіон.
Нападник Атлетика з Більбао Ніко Вільямс може продовжити кар'єру в Челсі.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Лондонський клуб лідирує в боротьбі за 21-річного вінгера збірної Іспанії.
Зауважимо, що Ніко Вільямс виступає на позиції українського гравця Челсі Михайла Мудрика.
#Chelsea leading the race to try to sign #AthleticClub’s winger Nico #Williams (born in 2002). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2024
У нинішньому сезоні іспанець провів 27 матчів за Атлетик, забив 6 голів та віддав 11 асистів.
Зазначимо, що Вільямсом цікавиться Арсенал.
Раніше повідомлялося, що Челсі не продаватиме Михайла Мудрика у цьогорічне літнє трансферне вікно.