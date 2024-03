Нападник Атлетика з Більбао Ніко Вільямс може продовжити кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Лондонський клуб лідирує в боротьбі за 21-річного вінгера збірної Іспанії.

Зауважимо, що Ніко Вільямс виступає на позиції українського гравця Челсі Михайла Мудрика.

