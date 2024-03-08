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Челсі лідирує в боротьбі за нападника Атлетика

Сьогодні 10:59 62 0
Челсі лідирує в боротьбі за нападника Атлетика

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетика з Більбао Ніко Вільямс може продовжити кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Лондонський клуб лідирує в боротьбі за 21-річного вінгера збірної Іспанії.

Зауважимо, що Ніко Вільямс виступає на позиції українського гравця Челсі Михайла Мудрика.

У нинішньому сезоні іспанець провів 27 матчів за Атлетик, забив 6 голів та віддав 11 асистів.

Зазначимо, що Вільямсом цікавиться Арсенал.

Раніше повідомлялося, що Челсі не продаватиме Михайла Мудрика у цьогорічне літнє трансферне вікно.

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