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Ексгравця Реала та Ман Сіті засудили до 9 років ув’язнення

Сьогодні 11:36 151 0
Ексгравця Реала та Ман Сіті засудили до 9 років ув’язнення
#Манчестер Сіті, #Мілан, #Реал Мадрид, #Робіньо

Джерело - Marca.

Колишній нападник збірної Бразилії Робіньо отримав тюремний вирок за групове зґвалтування, яке відбулося понад 10 років тому. 

Про це повідомляє Marca. 

Як повідомляє джерело, Робіньо засуджений до 9 років за ґратами. Свій строк 40-річний ексфутболіст проведе в Бразилії. Під час винесення вироку ґвалтівник заявив, що його засудили, бо він не білий італієць. 

Зґвалтування, в якому звинуватили Робіньо, відбулося 2013 році у нічному клубі Мілана. Він та ще 5 людей вчинили акт сексуального насильства над дівчиною з Албанії, яка була в стані алкогольного сп’яніння. 

Упродовж своєї кар’єри бразилець виступав за Реал, Манчестер Сіті, Мілан, Сантос та низку інших бразильських клубів. 

Нагадаємо, нещодавно Дані Алвес отримав дозвіл на вихід з в’язниці

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