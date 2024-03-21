Ексгравця Реала та Ман Сіті засудили до 9 років ув’язнення

Джерело - Marca.

Колишній нападник збірної Бразилії Робіньо отримав тюремний вирок за групове зґвалтування, яке відбулося понад 10 років тому.

Про це повідомляє Marca.

Як повідомляє джерело, Робіньо засуджений до 9 років за ґратами. Свій строк 40-річний ексфутболіст проведе в Бразилії. Під час винесення вироку ґвалтівник заявив, що його засудили, бо він не білий італієць.

Зґвалтування, в якому звинуватили Робіньо, відбулося 2013 році у нічному клубі Мілана. Він та ще 5 людей вчинили акт сексуального насильства над дівчиною з Албанії, яка була в стані алкогольного сп’яніння.

Упродовж своєї кар’єри бразилець виступав за Реал, Манчестер Сіті, Мілан, Сантос та низку інших бразильських клубів.

Нагадаємо, нещодавно Дані Алвес отримав дозвіл на вихід з в’язниці.