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Чому до мене не було такої уваги, коли в мою квартиру прилетів шахед? Тренер Чорноморця вперше прокоментував неповернення в Україну

Сьогодні 10:43 209 0
Чому до мене не було такої уваги, коли в мою квартиру прилетів шахед? Тренер Чорноморця вперше прокоментував неповернення в Україну
#Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - Sport.ua.

Колишній тренер Чорноморця Ігор Касьяненко не бачить нічого поганого в тому, що не повернувся в Україну зі зборів одеської команди в Туреччині. 

Слова втікача цитує Sport.ua. 

"Не можу нічого коментувати – ані про Дейд Каунті, ані про те, де я знаходжусь, адже з великою повагою ставлюся до Романа Йосиповича Григорчука. Тож будь-які мої коментарі можуть вплинути на цю дуже хорошу людину. Повторюсь: не буду нічого коментувати – просто не хочу. Я маю на це право. Не хочу далі втягуватись в цю історію і не знаю, кому вона важлива.

Не розумію, чим я відрізняюсь від інших футболістів, які виїхали за кордон і не повернулись до України. І чому не було до мене такої уваги, коли в мою квартиру прилетів шахед і ніхто про це не написав? Тож вибачайте, що не відповів на ваші питання. Ось такий мій коментар", - сказав Касьяненко. 

Нагадаємо, після зборів Чорноморця в Туреччині Касьяненко виплив у Маямі. Там він став тренером молодіжної команди місцевого клубу Дейд Каунті. 

Нагадаємо, що Касьяненко працював у Чорноморці тренером із фізпідготовки з початку 2022 року. Після того, як стало відомо про втечу фахівця, одеський клуб виступив з офіційною заявою.

Зазначимо, раніше двоє колишніх представників жіночого футбольного клубу Кривбас, SMM-спеціаліст Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв не повернулись до України після матчів Ліги чемпіонів у Швеції.

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