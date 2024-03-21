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Навіть закарпатський знахар не скаже: Федецький - про воротарську дилему в збірній

Сьогодні 09:50 114 0
Навіть закарпатський знахар не скаже: Федецький - про воротарську дилему в збірній
#Андрій Лунін, #Збірна України з футболу, #Анатолій Трубін, #Артем Федецький

Джерело - Tribuna.com.

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що всі три воротарі національної команди заслуговують зіграти в матчі з Боснією і Герцеговиною. 

Свою думку щодо воротарського питання ексгравець Карпат, Дніпра та інших українських клубів висловив інтерв’ю Tribuna.com. 

"Не знаю. Тут, напевно, навіть закарпатський знахар не скаже. Це приємний головний біль для тренера, тому що всі – що Бущан, що Лунін, що Трубінперебувають в шикарній формі. Напевно, все ж таки будуть робити акцент на досвід. Мені абсолютно всі три голкіпери подобаються, як вони діють на останньому рубежі. Кому безпосередньо – я тут не можу сказати. 

Читав інтерв’ю Реброва, де він сказав, що рішення будуть приймати безпосередньо в день матчу. Плюс тренер по воротарях  Рустам Худжамов дивиться, бачить тренувальний процес, аналізує так само їхні матчі. Побачимо. Всі три воротарі достойні грати в основному складі.

Є тренерський штаб і багато хто каже, що переможний склад не міняють. Але це ж збірна, і тут треба дивитися загалом, як безпосередньо з ігровою практикою в їхніх клубах. Всі мають ігрову практику – в когось її більше. Так, за рахунок чемпіонату Португалії в Трубіна. Лунін за Реал. Якщо він посадив Кепузараз, Куртуаотримав травму. Андрій зараз номер один в Реалі, що б там не писали і не говорили", - сказав Федецький. 

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом).

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої. 

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