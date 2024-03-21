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ПСЖ визначив вінгера Ліверпуля пріоритетною ціллю для підсилення атаки

Сьогодні 09:30 124 0
ПСЖ визначив вінгера Ліверпуля пріоритетною ціллю для підсилення атаки
#Ліверпуль, #ПСЖ, #Луїс Діас

Джерело - Твіттер Санті Ауни.

Вінгер Ліверпуля та збірної Колумбії Луїс Діас потрапив у сферу інтересів ПСЖ. 

Про це повідомляє журналіст Footmercato Санті Ауна. 

За інформацією джерела, парижани визначили Діаса пріоритетною трансферною ціллю для підсилення атакувальної ланки. Представники французького клубу вже встановили контакт з агентом гравця Раулем Костою. У 2017 році Коста вже організовував перехід свого клієнта в ПСЖ - тоді він представляв інтереси Неймара. 

Втім, позиція Ліверпуля щодо Діаса незмінна - він не продається. Цього сезону колумбієць взяв участь у 39 матчах, відзначившись 11 голами та 3 асистами. 27-річний вінгер грає за "червоних" з січня 2021 року. 

Радник ПСЖ Луїш Кампуш має альтернативні варіанти. Слід зазначити, що нещодавно турецький журналіст Екрем Конур пов’язував французький клуб з вінгером Мілана Рафаелем Леау

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