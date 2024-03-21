ПСЖ визначив вінгера Ліверпуля пріоритетною ціллю для підсилення атаки

Джерело - Твіттер Санті Ауни.

Вінгер Ліверпуля та збірної Колумбії Луїс Діас потрапив у сферу інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Footmercato Санті Ауна.

За інформацією джерела, парижани визначили Діаса пріоритетною трансферною ціллю для підсилення атакувальної ланки. Представники французького клубу вже встановили контакт з агентом гравця Раулем Костою. У 2017 році Коста вже організовував перехід свого клієнта в ПСЖ - тоді він представляв інтереси Неймара.

Втім, позиція Ліверпуля щодо Діаса незмінна - він не продається. Цього сезону колумбієць взяв участь у 39 матчах, відзначившись 11 голами та 3 асистами. 27-річний вінгер грає за "червоних" з січня 2021 року.

Радник ПСЖ Луїш Кампуш має альтернативні варіанти. Слід зазначити, що нещодавно турецький журналіст Екрем Конур пов’язував французький клуб з вінгером Мілана Рафаелем Леау.