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Боснія і Герцеговина — Україна: ОНЛАЙН

Сьогодні 21:47 1405 0
Боснія і Герцеговина — Україна: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна України грає проти збірної Боснії і Герцеговини у матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Матч відбувається на стадіоні "Белино поле" в Зениці.

Наш сайт проводить текстову трансляцію поєдинку в цій публікації.

9' Колошинац на фланзі відмахнувся від Зубкова. Жовта картка захиснику збірної Боснії і Герцеговини.

8' Хаджикадунич невдало пробив головою після подачі зі стандарту.

7' Мудрик невдало зіграв у дриблінгу і втратив м'яч, Михайло повернувся у захист і порушив правила.

6' Забарний класно у підкаті зіграв у штрафному майданчику і не дав Газибеговичу виконати простріл.

5' Пішла подача в штрафний майданчик збірної України, однак підопічні Сергія Реброва відбиваються.

4' Забарний порушив правила проти Демировича, чимало боротьби на початку поєдинку.

3' Бражко грубо зіграв у пресингу, штрафний виконають боснійці.

2' Зубков віддав невдалу передачу на Коноплю - аут для господарів.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Боснії і Герцеговини.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Підопічні Сергія Реброва проводять передматчеву розминку.

Напередодні визначилися стартові склади команд:

Боснія і Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Крунич, Цимирот, Демирович, Джеко

Запасні: Василь, Пирич, Чивич, Гусейнбашич, Аднан Ковачевич, Муякич, Башич, Варешанович, Рахманович, П'янич, Превл'як, Табакович

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасні: Бущан, Трубін, Михайліченко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Гуцуляк, Ванат, Яремчук

Факти про матч

  • Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B;
  • Переможець матчу зіграє у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія;
  • У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії;
  • Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф;
  • Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).

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