Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх

Джерело - FIFA.
Збірна України дізналася своїх суперників по груповому етапу Олімпійських ігор-2024.
Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Нагадаємо, олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023.
Група А
- Франція
- США
- переможець міжконтинентального плей-оф
- Нова Зеландія
Група B
- Аргентина
- Марокко
- третє місце відбору в Азії
- Україна
Група С
- Друге місце відбору в Азії
- Іспанія
- Єгипет
- Домініканська Республіка
Група D
- Перше місце відбору в Азії
- Парагвай
- Малі
- Ізраїль
Представники Азійської конфедерації футболу (АФК) стануть відомі 3 травня, коли пройдуть останні матчі регіонального відбору.
Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.
Нагадаємо, чинний переможець олімпійського футбольного турніру — збірна Бразилії, яка у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо перемогла Іспанію (2:1 після овертаймів). Бронзові медалі виграла Мексика, яка у матчі за 3 місце здолала країну-господарку Японію (3:1).
Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на ОІ-2024.