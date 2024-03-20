Джеко: Це наш останній шанс зіграти на такому турнірі

Едін Джеко розуміє, що плей-оф кваліфікації Євро2024 - це останній шанс у кар’єрі вийти на континентальну першість.

На пресконференції капітан збірної Боснії і Герцеговини поділився очікуваннями від гри.

"Коли твоя команда добирається до раунду плей-оф, здається, що це найшвидший шлях, щоб потрапити до фінальної стадії турніру. Шанси є, хоча ми не найкращим чином провели раніше кваліфікацію. Збірна України – фаворити протистояння, але ми покажемо, як сильно хочемо перемогти.

Для нас - досвідчених футболістів збірної - це останній шанс зіграти на такому турнірі. Це нелегко, але ми повинні викластися на всі 100% у завтрашньому матчі. Зараз кожна гра стає важкою, оскільки всі команди навчилися грати у футбол, ви не можете вже легко здобути перемогу. Ми впливаємо на те, якою буде гра завтра, все залежить від нас. Якщо ми виграємо, думаю, що фінальний поєдинок буде ще складнішим. Ми повинні зробити все можливе для перемоги", - сказав Джеко.