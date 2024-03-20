Головне
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна"
Сьогодні 18:23 16320
Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"
Сьогодні 18:33 241
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію
Сьогодні 16:55 1145 1
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Сьогодні 15:45 393
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
Сьогодні 12:36 11074 3
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Сьогодні 12:02 388
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Сьогодні 11:51 475
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Сьогодні 10:49 812
Мак-Грегор оголосив про відновлення кар'єри
Сьогодні 10:20 350
Цуренко перемогла Лінетт на старті турніру в Маямі
Сьогодні 07:41 688
Прямі трансляції

Джеко: Це наш останній шанс зіграти на такому турнірі

Сьогодні 20:06 131 0
Джеко: Це наш останній шанс зіграти на такому турнірі

Джерело - Федерація футболу БіГ.

Едін Джеко розуміє, що плей-оф кваліфікації Євро2024 - це останній шанс у карєрі вийти на континентальну першість. 

На пресконференції капітан збірної Боснії і Герцеговини поділився очікуваннями від гри. 

"Коли твоя команда добирається до раунду плей-оф, здається, що це найшвидший шлях, щоб потрапити до фінальної стадії турніру. Шанси є, хоча ми не найкращим чином провели раніше кваліфікацію. Збірна України – фаворити протистояння, але ми покажемо, як сильно хочемо перемогти.

Для нас - досвідчених футболістів збірної - це останній шанс зіграти на такому турнірі. Це нелегко, але ми повинні викластися на всі 100% у завтрашньому матчі. Зараз кожна гра стає важкою, оскільки всі команди навчилися грати у футбол, ви не можете вже легко здобути перемогу. Ми впливаємо на те, якою буде гра завтра, все залежить від нас. Якщо ми виграємо, думаю, що фінальний поєдинок буде ще складнішим. Ми повинні зробити все можливе для перемоги", - сказав Джеко. 

Зазначимо, що збірна Боснії і Герцеговини ще ніколи не грала на чемпіонатах Європи. Єдиний великий турнір в історії боснійської команди - це ЧС-2014 в Бразилії. 

Сергій Ребров пообіцяв нагадати тренеру БіГ, що в Україні йде війна. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 72635 4
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете 5237
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію 1145 1
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 11074 3
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 16058 1
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" 16320
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136478 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56891 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51205
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22029
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159041
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360913 1