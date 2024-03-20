Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна"

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров напередодні півфінального матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини поспілкувався з журналістами на традиційній передматчевій пресконференції.

– Останні кілька тижнів ми бачили у ЗМІ, що Саво (Мілошевич - гол.тренер збірної БіГ. - ред.) відверто підтримує та захищає росіян, зокрема, російських футболістів. Яке ваше ставлення до таких коментарів, чи будете йому тиснути руку?

– Я не бачив цього інтерв'ю від Саво, я йому нагадаю про те, що війна триває. Якщо я побачу це, я скажу. Для нас зараз більш важливо підготуватися до гри, ніж розмовляти про це.

– Який теперішній стан у команді? Є ще травми, окрім Циганкова?

– Ні, за цей тиждень не було пошкоджень, усі відновлюються, готуються до зустрічі. Для мене завжди дуже складне питання, хто не потрапить у заявку. Я бачу тренувальний процес, усі хлопці розуміють, працюють дуже міцно, це буде дуже складне рішення.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться в четвер, 21 березня, на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Переможець гри у фіналі плей-оф зіграє проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія. Завершальний поєдинок кваліфікації відбудеться у вівторок, 26 березня.