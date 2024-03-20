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Анрі: Мбаппе вже перевершив мою кар'єру

Тренер молодіжної збірної Франції висловився про Мбаппе
Сьогодні 19:53 130 0
Анрі: Мбаппе вже перевершив мою кар'єру
#Кіліан Мбаппе, #Тьєррі Анрі

Джерело - get football news france.

Кіліан Мбаппе вже перевершив кар'єру колишнього гравця збірної Франції Тьєррі Анрі.

Про це заявив сам Анрі.

"Він [Мбаппе - при.] вже обігнав мене! Це вже зроблено. Кіліан вже в майбутньому, і це добре, тому що він - Франція, він - наш футбол. Нам потрібен цей хлопець, який представляє нас скрізь. Мбаппе надзвичайний. Він божевільний", - заявив Анрі.

Нагадаємо, Анрі хотів би, щоб Кіліан разом з Антуаном Грізманном і Олів'є Жиру зіграли на Олімпійських іграх у Парижі. Але Мбаппе, ймовірно, пропустить цей турнір через ймовірний відхід з ПСЖ до Реала.

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