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Інтер готовий покарати Жезуса через расизму

Клуб очікує на результати розслідування
Сьогодні 19:39 174 0
Інтер готовий покарати Жезуса через расизму
#Інтер

Джерело - Чемпіон.

Міланський Інтер очікує на результати розслідування Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIGC) щодо ймовірних расистських висловлювань Франческо Ачербі на адресу Жуана Жезуса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Якщо захисника клубу визнають винним, його дискваліфікують як мінімум на десять ігор, тобто фактично до кінця сезону.

Керівництво міланського клубу може оштрафувати гравця. Окрім того, клуб може поставити під сумнів його майбутнє в клубі.

Нагадаємо, Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал з гравцем Наполі.

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