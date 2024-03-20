Букмекери назвали фаворита матчу Боснія і Герцеговина - Україна

Джерело - Чемпіон.
Збірна України буде фаворитом у матчі проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Про це говорять коефіцієнти букмекерів.
- Перемога Боснії і Герцеговини - 3,95;
- Нічия - 3,55;
- Перемога України - 2,05.
Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають нічию - 1:1.
Коефіцієнти на загальний прохід
- Боснія і Герцеговина - 2,79;
- Україна - 1,50.
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Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться в четвер, 21 березня, на стадіоні "Белино Поле" в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Переможець гри у фіналі плей-оф зіграє проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія. Завершальний поєдинок кваліфікації відбудеться у вівторок, 26 березня.
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024