Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"

Джерело - Чемпіон.

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко відповів на запитання журналістів на традиційній передматчевій пресконференції напередодні гри "синьо-жовтих" зі збірною Боснії і Герцеговини в плей-оф кваліфікації Євро-2024.

– Як пройшов останній тиждень в Іспанії, як ваш стан, бо ви не грали близько 1,5 місяців? Яка атмосфера в команді, адже ви вже 4 місяці не бачилися?

– Атмосфера чудова, всі ми розуміємо, навіщо ми сюди приїхали, розуміємо відповідальність цієї гри, тому підготовка проходить належним чином. Я подіваюся, що ми це зможемо показати на футбольному полі. Я почуваю себе добре, як фізично, так і психологічно, тому я готовий на всі 100 відсотків, щоб допомогти своїй команді.

– Ми бачили в одному із влогів на каналі УАФ, що збірна України практикує пенальті. Як ви ставитеся до того, що може бути серія пенальті?

– Мені здається, що немає значення, як я ставлюся до цього, адже це правила гри. Якщо ми зіграємо внічию, ми повинні зіграти екстратайми, а потім пенальті, тому, як я можу до цього ставитися? Звичайно, хотілося б досягти позитивного результату протягом 90 хвилин, але у футболі буває все, ми повинні бути готовими, тому ми й практикували пенальті.

– І всі в хорошій формі?

– А це я вже не буду вам розповідати.

Також на пресконференції головний тренер національної команди Сергій Ребров, пообіцяв, що нагадає керманичу суперника, що в Україні триває війна.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться в четвер, 21 березня, на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Переможець гри у фіналі плей-оф зіграє проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія. Завершальний поєдинок кваліфікації відбудеться у вівторок, 26 березня.