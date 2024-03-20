Головне
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна"
Сьогодні 18:23 2749
Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"
Сьогодні 18:33 105
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію
Сьогодні 16:55 789 1
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Сьогодні 15:45 281
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
Сьогодні 12:36 10384 2
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Сьогодні 12:02 337
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Сьогодні 11:51 420
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Сьогодні 10:49 717
Мак-Грегор оголосив про відновлення кар'єри
Сьогодні 10:20 317
Цуренко перемогла Лінетт на старті турніру в Маямі
Сьогодні 07:41 654
Прямі трансляції

Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"

Сьогодні 18:33 105 0
Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко відповів на запитання журналістів на традиційній передматчевій пресконференції напередодні гри "синьо-жовтих" зі збірною Боснії і Герцеговини в плей-оф кваліфікації Євро-2024.

– Як пройшов останній тиждень в Іспанії, як ваш стан, бо ви не грали близько 1,5 місяців? Яка атмосфера в команді, адже ви вже 4 місяці не бачилися?

– Атмосфера чудова, всі ми розуміємо, навіщо ми сюди приїхали, розуміємо відповідальність цієї гри, тому підготовка проходить належним чином. Я подіваюся, що ми це зможемо показати на футбольному полі. Я почуваю себе добре, як фізично, так і психологічно, тому я готовий на всі 100 відсотків, щоб допомогти своїй команді.

– Ми бачили в одному із влогів на каналі УАФ, що збірна України практикує пенальті. Як ви ставитеся до того, що може бути серія пенальті?

– Мені здається, що немає значення, як я ставлюся до цього, адже це правила гри. Якщо ми зіграємо внічию, ми повинні зіграти екстратайми, а потім пенальті, тому, як я можу до цього ставитися? Звичайно, хотілося б досягти позитивного результату протягом 90 хвилин, але у футболі буває все, ми повинні бути готовими, тому ми й практикували пенальті.

– І всі в хорошій формі?

– А це я вже не буду вам розповідати.

Також на пресконференції головний тренер національної команди Сергій Ребров, пообіцяв, що нагадає керманичу суперника, що в Україні триває війна.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться в четвер, 21 березня, на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Переможець гри у фіналі плей-оф зіграє проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія. Завершальний поєдинок кваліфікації відбудеться у вівторок, 26 березня.

Коментарі ()
Популярне зараз
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 15870 1
Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024 Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024 6854 1
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 71813 4
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" 2749
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 10384 2
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете 5056
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39479
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96904
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56886 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91503
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13163
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29842 1