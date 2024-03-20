Ковалець відреагував на інформацію про роботу в Шерифі

Колишній тренер Інгульця та Оболоні Сергій Ковалець не отримував пропозиції очолити Шериф.

Про це повідомив український фахівець у коментарі Українському футболу.

"Про інтерес до мене з боку Шерифа з Тирасполя вперше від Вас чую. Точніше, ще не читав, хто там і що написав, а так, то мені дзвонили вже сьогодні знайомі, казали, мовляв, у мережі бачили таку інформацію.

Приємно, що мене пам’ятають, мою тренерську діяльність, цікавляться мною. Звісно, якщо у цієї інформації є якісь правдиві моменти. Бо особисто мені ніхто з Тирасполя не дзвонив", - розповів Ковалець.