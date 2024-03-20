Джерело - Чемпіон.

Арсенал підписав новий контракт із фланговим захисником команди Такехіро Томіясу.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Деталі угоди не розголошуються, але зазначається, що новий контракт - довгостроковий.

💬 “It’s a dream to play for this club.” — Arsenal (@Arsenal) March 20, 2024

Томіясу перейшов до англійського клубу з Болоньї у 2021 році за 20 мільйонів євро. В нинішньому сезоні японець відіграв за Арсенал 20 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що визначився суперник "канонірів" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.