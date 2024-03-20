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Арсенал продовжив контракт із провідним захисником

Сьогодні 11:25 149 0
Арсенал продовжив контракт із провідним захисником
#Арсенал (Лондон), #Такехіро Томіясу

Джерело - Чемпіон.

Арсенал підписав новий контракт із фланговим захисником команди Такехіро Томіясу.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Деталі угоди не розголошуються, але зазначається, що новий контракт - довгостроковий.

Томіясу перейшов до англійського клубу з Болоньї у 2021 році за 20 мільйонів євро. В нинішньому сезоні японець відіграв за Арсенал 20 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що визначився суперник "канонірів" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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