Арсенал підписав новий контракт із фланговим захисником команди Такехіро Томіясу.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Деталі угоди не розголошуються, але зазначається, що новий контракт - довгостроковий.

💬 “It’s a dream to play for this club.”