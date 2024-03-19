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Легендарний тренер Манчестер Юнайтед став довічним членом німецького клубу

Сьогодні 21:48 183 0
Легендарний тренер Манчестер Юнайтед став довічним членом німецького клубу
#Айнтрахт, #Манчестер Юнайтед, #Алекс Фергюсон

Джерело - Айнтрахт.

Німецький футбольний клуб Айнтрахт надав серу Алексу Фергюсону статус довічного члена клубу.

Про новину повідомила пресслужба "орлів", аргументуючи рішення клубу схожістю поглядів на футбол. 

В особистій розмові між представниками клубу з Франкфурту та шотландцем знайшлось чимало точок дотику, зокрема Фергюсон назвав гру між Айнтрахтом та Рейнджерсом у півфіналі КЕЧ-1960 найкращою 20 століття.

Нагадаємо, що Алекс Фергюсон потрапив у престижний рейтинг видання FourFourTwo.

82-річний шотландець тренував Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 роки. За цей час англійський клуб зіграв 1490 матчів та здобув 895 перемог. Під керівництвом Фергюсона клуб двічі виграв Лігу чемпіонів та став 13 разів чемпіоном Англії.

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