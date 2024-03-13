Лунін подовжить контракт з Реалом за однієї умови

Джерело - Realmadridexclusivo.
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін готовий подовжити контракт з клубом за умови отримання більшого ігрового часу після повернення Тібо Куртуа.
Про це повідомляє Realmadridexclusivo.
Зазначається, що керівництво клубу хоче перепідписати контракт з воротарем, оскільки теперішня угода дія до 30 червня 2025 року, однак гравець вимагає гарантій, що він отримуватиме ігрову практику.
Це може стати проблемою в перемовинах, бо Реал довіряє Тібо Куртуа і вірить, що бельгієць вийде на свій звичний рівень після відновлення.
Зазначимо, що у поточному сезоні українець відіграв за "вершкових" 22 матчі у всіх турнірах і пропустив 17 м'ячів.
Нагадаємо, у межах 28 туру іспанської Ла Ліги королівський клуб здолав Сельту. Наступну гру команда проведе проти Осасуни 16 березня.
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