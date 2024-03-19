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Тренер Авангарда працює у російському клубі

Сьогодні 18:28 201 0
Тренер Авангарда працює у російському клубі

Джерело - UA-футбол.

Український тренер Артем Клименков працевлаштувався у російському клубі Екатеринодар-65.

Про це повідомляє UA-Football.

До повномасштабного вторгнення країни-агресора фахівець працював дитячим тренером у футбольному клубі Авангард (Краматорськ). Невідомо як залишив Україну і нині виховує російських дітей. Зазначимо, що Клименков народився в Слов’янську, який знищують окупанти. 

Мінмолодьспорту: Росія намагається створити власну альтернативу Олімпійським іграм

У березні 2024 року НОК України разом з Міністерством молоді та спорту та Федерацією тхеквондо звернулися до МОК, щоб відсторонити росіян, які підтримують війну. 

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів про можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі.

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