Український тренер Артем Клименков працевлаштувався у російському клубі Екатеринодар-65.

Про це повідомляє UA-Football.

До повномасштабного вторгнення країни-агресора фахівець працював дитячим тренером у футбольному клубі Авангард (Краматорськ). Невідомо як залишив Україну і нині виховує російських дітей. Зазначимо, що Клименков народився в Слов’янську, який знищують окупанти.

Мінмолодьспорту: Росія намагається створити власну альтернативу Олімпійським іграм

У березні 2024 року НОК України разом з Міністерством молоді та спорту та Федерацією тхеквондо звернулися до МОК, щоб відсторонити росіян, які підтримують війну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів про можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі.