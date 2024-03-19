Легенда дортмундської Боруссії завершить кар’єру після цього сезону

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Захисник Боруссії Дортмунд Матс Гуммельс ухвалив рішення завершити кар’єру після закічення цього сезону.

Про це повдомляє Bild.

Оскільки контракт 35-річного центрбека з Боруссією спливає вже цього літа, Матс вважає, що це правильний момент для того, щоб повісити бутси на цвях.

Гуммельс - вихованець Баварії, але в молодому віці його віддали в оренду Боруссії. Матс швидко став гравцем основного складу, після чого "джмелі" викупили захисника в мюнхенського клубу.

У 2016 році Гуммельс повернувся в Баварію, але в 2019-му знову приєднався до Боруссії. У 2014 році став чемпіоном світу в складі збірної Німеччини.