Джерело - офіційний сайт Металурга.
Тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера МФК Металург став Антон Гай.
Про це повідомляє пресслужба запоріжців.
Фахівець раніше працював у структурі клубу. В понеділок Гай представить команді свій тренерський штаб.
Зазначимо, що Антон Гай – молодший брат колишнього футболіста Олексія Гая.
Раніше повідомлялося, що в Металурзі є проблеми з фінансуванням, але команда готується до продовження сезону в Першій лізі.
Наразі Металург лідирує в групі Вибування Першої ліги, маючи 25 очок.