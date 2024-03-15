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Металург оголосив ім'я виконувача обов'язків головного тренера

Сьогодні 23:05 113 0
Металург оголосив ім'я виконувача обов'язків головного тренера
#МФК Металург

Джерело - офіційний сайт Металурга.

Тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера МФК Металург став Антон Гай.

Про це повідомляє пресслужба запоріжців.

Фахівець раніше працював у структурі клубу. В понеділок Гай представить команді свій тренерський штаб.

Зазначимо, що Антон Гай – молодший брат колишнього футболіста Олексія Гая.

Раніше повідомлялося, що в Металурзі є проблеми з фінансуванням, але команда готується до продовження сезону в Першій лізі.

Наразі Металург лідирує в групі Вибування Першої ліги, маючи 25 очок.

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