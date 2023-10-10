Джерело - salernitana.it.
Колишній тренер Мілана Філіппо Індзагі очолив Салернітану.
Про це повідомляє пресслужба Салернітани.
Фахівець підписав контракт до кінця сезону.
50-річний Індзагі раніше тренував Мілан, Болонью, Брешію, Беневенто. Попередньою командою Філіппо була Реджіна.
Салернітана сьогодні звільнила головного тренера Паулу Соузу. Гранатові під його керівництвом не здобули жодної перемоги у нинішньому розіграші Серії А.
Салернітана посідає передостаннє місце у чемпіонаті Італії, набравши три очки. У наступному матчі команда Індзагі прийме Кальярі 22 жовтня.
Раніше Ігор Тудор відмовився очолити Салернітану.