Гранатові займають передостаннє місце у Серії А

Колишній тренер Мілана Філіппо Індзагі очолив Салернітану.

Про це повідомляє пресслужба Салернітани.

Фахівець підписав контракт до кінця сезону.

50-річний Індзагі раніше тренував Мілан, Болонью, Брешію, Беневенто. Попередньою командою Філіппо була Реджіна.

Салернітана сьогодні звільнила головного тренера Паулу Соузу. Гранатові під його керівництвом не здобули жодної перемоги у нинішньому розіграші Серії А.

Салернітана посідає передостаннє місце у чемпіонаті Італії, набравши три очки. У наступному матчі команда Індзагі прийме Кальярі 22 жовтня.

Раніше Ігор Тудор відмовився очолити Салернітану.