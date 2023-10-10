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Індзагі очолив Салернітану

Гранатові займають передостаннє місце у Серії А
Сьогодні 20:25 255 1
Індзагі очолив Салернітану
#Салернітана

Джерело - salernitana.it.

Колишній тренер Мілана Філіппо Індзагі очолив Салернітану. 

Про це повідомляє пресслужба Салернітани.

Фахівець підписав контракт до кінця сезону.

50-річний Індзагі раніше тренував Мілан, Болонью, Брешію, Беневенто. Попередньою командою Філіппо була Реджіна.

Салернітана сьогодні звільнила головного тренера Паулу Соузу. Гранатові під його керівництвом не здобули жодної перемоги у нинішньому розіграші Серії А.

Салернітана посідає передостаннє місце у чемпіонаті Італії, набравши три очки. У наступному матчі команда Індзагі прийме Кальярі 22 жовтня.

Раніше Ігор Тудор відмовився очолити Салернітану.

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