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Знайти наступного Мбаппе: співвласник МЮ заявив про амбітну задачу

Сьогодні 14:23 197 0
Знайти наступного Мбаппе: співвласник МЮ заявив про амбітну задачу
#Манчестер Юнайтед, #Кіліан Мбаппе, #Рой Кін, #Джим Реткліфф, #Джуд Беллінгем

Джерело - GTCyclingClub.

Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф вважає, що витрачати божевільні гроші на підписання зірок рівня Кіліана Мбаппе - це не найкраща ідея. 

Таку думку функціонер висловив у подкасті Geraint Thomas Cycling Club. 

"Я краще підпишу наступного Мбаппе, ніж витрачу всі статки на купівлю успіху. Не так вже й розумно купувати Мбаппе. За наявності грошей будь-хто прийшов би до цього. Набагато складніше знайти наступного Мбаппе, Джуда Беллінгема чи Роя Кіна", - сказав Реткліфф. 

Нагадаємо, Реткліфф придбав 25% акцій Манчестер Юнайтед наприкінці минулого року. Найближчим часом 71-річний бізнесмен планує провести грандіозну чистку складу

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