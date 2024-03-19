Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф вважає, що витрачати божевільні гроші на підписання зірок рівня Кіліана Мбаппе - це не найкраща ідея.

Таку думку функціонер висловив у подкасті Geraint Thomas Cycling Club.

"Я краще підпишу наступного Мбаппе, ніж витрачу всі статки на купівлю успіху. Не так вже й розумно купувати Мбаппе. За наявності грошей будь-хто прийшов би до цього. Набагато складніше знайти наступного Мбаппе, Джуда Беллінгема чи Роя Кіна", - сказав Реткліфф.