Джерело - GTCyclingClub.
Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф вважає, що витрачати божевільні гроші на підписання зірок рівня Кіліана Мбаппе - це не найкраща ідея.
Таку думку функціонер висловив у подкасті Geraint Thomas Cycling Club.
"Я краще підпишу наступного Мбаппе, ніж витрачу всі статки на купівлю успіху. Не так вже й розумно купувати Мбаппе. За наявності грошей будь-хто прийшов би до цього. Набагато складніше знайти наступного Мбаппе, Джуда Беллінгема чи Роя Кіна", - сказав Реткліфф.
Нагадаємо, Реткліфф придбав 25% акцій Манчестер Юнайтед наприкінці минулого року. Найближчим часом 71-річний бізнесмен планує провести грандіозну чистку складу.