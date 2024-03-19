Україна зіграє товариський матч проти топзбірної

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва організувала товариський поєдинок проти Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що гра пройде 3 червня о 21:45 за київським часом в Нюрнберзі на стадіоні "Мак Морлок".

У червні 2024 року в національної команди заплановано три спаринги. Зокрема, 7 червня, збірна України зіграє гостьовий матч проти Польщі, а 11 червня зустрінеться з командою Молдови в Кишиневі на стадіоні "Зімбру".

Нагадаємо, що наступну гру українці проведуть проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024. Поєдинок відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.