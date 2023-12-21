УАФ закликала УЄФА та ФІФА не допустити товариський матч росія – Сербія

Українська асоціація футболу звернулася до ФІФА, УЄФА та Футбольного союзу Сербії з офіційним листом, в якому просить вжити відповідних заходів для запобігання жестам підтримки росії шляхом залучення її команд до міжнародних матчів.

"Від імені Української асоціації футболу висловлюємо найвищу повагу та вдячність за вашу солідарність з Україною в наші найважчі часи боротьби з агресією російської терористичної держави за нашу незалежність і безпеку Європи.

Даним листом ми звертаємося до вас щодо особливої важливості дотримання рішення Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА про відсторонення російських команд, національних збірних або клубів, від участі в змаганнях ФІФА та УЄФА, ухваленого в перші дні війни в Україні в лютому 2022 року, а потім пролонгованого еквівалентними положеннями в травні 2022 року щодо наступного сезону. Зараз, коли війна триває вже майже два роки, вкрай важливо триматися цієї позиції проти агресорів сильніше, ніж будь-коли.

Згідно з відкритими джерелами, нещодавно генеральний секретар футбольної асоціації Сербії Йован Шурбатович підтвердив проведення товариського матчу між збірними Сербії та росії. ЗМІ також цитують, що сербська асоціація отримала офіційний дозвіл від УЄФА на цю гру й уже домовилася з рфс про проведення товариського матчу 21 березня 2024 року в москві на стадіоні "динамо".

Ми в УАФ, представляючи в даному випадку все українське суспільство, виснажене жорстокою війною та безкарністю російських терористів, наполягаємо на тому, що в нинішніх умовах не можна проводити вищезазначені матчі, та, відповідно, переконані, що такі матчі не можуть бути підтримані в жодній формі керівними органами футболу, оскільки це суперечить справедливій позиції ФІФА та УЄФА щодо ізоляції агресорів від світової футбольної спільноти.

Ми також хотіли б звернути увагу колег з футбольної асоціації Сербії, що російська терористична держава все ще продовжує здійснювати жахливі воєнні злочини в Україні, завдаючи руйнівного впливу також на природу та економіку сусідніх країн, тому абсолютно неприпустимо дозволяти командам з росії повертатися у футбольну сім'ю цивілізованого світу, оскільки це фактично означає співпрацю з режимом терористів і заохочення його продовжувати свої дії надалі.

Ми цінуємо розуміння та співпрацю кожного з вас і просимо вжити відповідних заходів для запобігання жестам підтримки росії шляхом залучення її команд до міжнародних матчів", — ідеться в листі УАФ.