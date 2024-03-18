Масштабна перебудова в Буковині: тренер оголосив про підписання 11 новачків

Буковина у зимове міжсезоння підсилилася 11 футболістами.

Про це в інтерв’ю пресслужбі ПФЛ розповів головний тренер команди Андрій Мельничук.

"Насамперед хочу подякувати ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою. Також дякую керівництву клуба за умови, які вони нам створили. Виконали весь об’єм роботи, який планували на міжсезоння. Залишився неприємний осад від того, що тернопільська Нива в останній момент відмовилася від спарингу, тому довелося вносити корективи. Хочу подякувати Хусту, який погодився перенести контрольний матч.

Задоволений ставленням футболістів до тренувального процесу. Зараз насамперед варто звернути увагу на психологію футболістів. Важливо щоб гравців правильно реагували на результати офіційних матчів, витримували психологічний тиск. З понеділка в одноразовому режимі готуємося до гри з Діназом.

Проводили тестування на початку зборів і наприкінці, щоб порівняти показники. Бачимо, що у функціональному стані футболісти досягнули прогресу. Безумовно, офіційні ігри все розставлять на свої місця, але вже зараз помітно, що Буковина у непоганих кондиціях підходить до весняної частини сезону.

До нас приєдналися відразу 11 нових футболістів. Задоволені їхнім ставленням до колективу. З мікрокліматом у нас жодних проблем немає. Безумовно, новачкам ще потрібен час для того, щоб зрозуміти наші вимоги, але це нормальний робочий процес. Приємно, що до Буковини приєдналися справжні професіонали, які нам допоможуть", - сказав Мельничук.