Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Вчора 22:43 7609
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Сьогодні 14:57 329
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:32 92135
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 10:07 686
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:30 383571 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Сьогодні 08:38 1188
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 01:45 1027
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
Сьогодні 00:22 534
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Вчора 23:57 980 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Вчора 23:41 965
Прямі трансляції

Хавбек Полісся отримав дебютний виклик до збірної Азербайджану

Сьогодні 15:39 122 0
Хавбек Полісся отримав дебютний виклик до збірної Азербайджану
#Полісся, #Еміль Мустафаєв

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Полісся Еміль Мустафаєв отримав дебютний виклик у національну команду Азербайджану з футболу.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

До цього в активі гравця було три матчі за молодіжну збірну Азербайджану. У березні команда Джанні Де Б'язі запланувала товариські матчі з Монголією (22 березня) та Болгарією (25 березня).

Азербайджан у кваліфікації на Євро-2024 із 10 очками посів четверту сходинку в групі F та не зміг відібратися на турнір.

Нагадаємо, Мустафаєв став гравцем Полісся влітку 2023 року. На його рахунку один гол і два асисти у 13 матчах за житомирський клуб.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104904
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 7609
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 383571 12
Вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу: Почеттіно - про реакцію фанатів на заміну Мудрика Вболівальники повинні поважати рішення тренерського штабу: Почеттіно - про реакцію фанатів на заміну Мудрика 1204
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 92135
Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені" 16894 1
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10719 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360735 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35946 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92643
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11301
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48723