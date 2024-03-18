Хавбек Полісся отримав дебютний виклик до збірної Азербайджану

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Полісся Еміль Мустафаєв отримав дебютний виклик у національну команду Азербайджану з футболу.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

До цього в активі гравця було три матчі за молодіжну збірну Азербайджану. У березні команда Джанні Де Б'язі запланувала товариські матчі з Монголією (22 березня) та Болгарією (25 березня).

Азербайджан у кваліфікації на Євро-2024 із 10 очками посів четверту сходинку в групі F та не зміг відібратися на турнір.

🇦🇿 Еміль Мустафаєв отримав перший виклик до національної збірної Азербайджану!



Джанні Де Б'язі оголосив склад команди, що візьме участь у березневому зборі



Збірна Азербайджану проведе два товариські поєдинки. 22 березня проти збірної Монголії, а 25 числа проти збірної Болгарії pic.twitter.com/1bHveMxToh — ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) March 18, 2024

Нагадаємо, Мустафаєв став гравцем Полісся влітку 2023 року. На його рахунку один гол і два асисти у 13 матчах за житомирський клуб.