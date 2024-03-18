Збірна Англії представила нову форму на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії з футболу представила нову форму, в якій команда зіграє на чемпіонаті Європи-2024.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Домашній комплект виконаний в традиційному білому кольорі з синіми вставками. Виїзна форма "трьох левів" – темно-синя.

Англійці зіграють на Євро-2024 у групі С разом із командами Словенії, Данії та Сербії. Турнір у Німеччині розпочнеться 14 червня, фінал відбудеться 14 липня.

For the badge. 🦁🦁🦁 — England (@England) March 18, 2024

Відзначимо, що 23 березня Англія зіграє товариський матч проти Бразилії. Початок - о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що одноклубник Зінченка відмовився від виклику в збірну Англії.