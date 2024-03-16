Джерело - Чемпіон.
У 29 турі англійської Прем'єр-ліги відбулося 2 матчі.
Брентфорд, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, зазнав поразки від Бернлі. Ярмолюк вийшов на поле на 59-й хвилині гри, результативними діями не відзначився. Для українця цей матч став 21-м у нинішньому сезоні.
Чемпіонат Англії - АПЛ
29 тур, 16 березня
Бернлі - Брентфорд 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Ларсен (пен), 2:0 - 62 Фофана, 2:1 - 83 Аєр
Лутон - Ноттінгем 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Вуд, 1:1 - 89 Беррі
Сьогодні відбудеться ще один матч у АПЛ:
- 19:30 Фулгем - Тоттенгем
Раніше повідомлялося, що центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний у матчі проти Лутона встановив новий рекорд АПЛ.