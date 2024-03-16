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Шевченко: Гєллєр думає, що футболісти – це його раби

Сьогодні 11:24 271 0
Шевченко: Гєллєр думає, що футболісти – це його раби
#Євгеній Гєллєр, #Микита Шевченко, #Зоря Луганськ

Президент луганської Зорі Євген Гєллєр не поважає гравців власного клубу та не виконує взяті на себе зобов'язання.

Про це повідомив ексгравець клубу Микита Шевченко в інтерв'ю Українському футболу.

"Розійшовся я не дуже добре. Не з командою, не з клубом, а особисто із президентом Євгеном Гєллєром. Він не виконав свої зобов’язання переді мною. 

Пів року я фактично був без команди та переживав апатію. Були думки взагалі завершити із футболом. Дзвонили агенти, але я казав, що нічого не хочу. Керівництво соки попило з мене…

Зоря винна мені гроші приблизно за рік. Нині із клубом в мене триває судовий процес. Я подав позов у Палату спорів УАФ. Контракт розірвав в односторонньому порядку...

Я ось дивився інтерв’ю Гєллєра Міші Співаковському та плювався в iPad. Людина іноді думає, що футболісти – це його раби, які винні перед ним.

Перед моїм поверненням у Шахтар у 2016 році я недорахувався премії за вихід Зорі у єврокубки. В клубі, в принципі, це була нормальна практика. Тим, хто покидав команду, Гєллєр міг сказати: "Кому я винен – усім пробачаю".

У Зорі були заборгованості по п’ять-шість місяців. Особисто в мене максимально доходило до семи місяців. В усіх сім’ї, які треба годувати. Нас же називають "годувальниками".

Спочатку ми зібралися командою та начебто прийняли рішення. Потім Миколайович прийшов, із ним також обговорили. Дійшли висновку, що, навіть попри важку ситуацію в країні, не можемо більше грати безплатно. Проте більшість футболістів в Україні – це "терпіли". Ми усі терпимо. Ну, у підсумку вирішили й далі терпіти", - відзначив Шевченко.

Нагадаємо, Микита виступав за Зорю з 2013 по 2016  та з 2019 по 2023 рік та відіграв 85 матчів за луганчан у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що гравці луганського клубу бойкотували матч з Динамо через ситуацію з преміями. До заявки не потрапили лідери команди, зокрема Богдан Бутко, Дмитро Мишньов, Арсеній Батагов, Вячеслав Чурко, Денис Антюх та інші. 

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